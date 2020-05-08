Домогательства в офисе Байдена подтвердил документ 24-летней давности

Судебная декларация 1996 года подтверждает, что Тара Рид, бывшая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, говорила о сексуальном домогательстве в офисе политика. Об этом пишет The Tribune.
Бывший муж Рид Теодор Дронен тогда написал судебное заявление — он оспаривал запретительный приказ, который Рид подала на него через несколько дней после того, как он заявил о разводе. В нем он пишет, что бывшая супруга рассказала ему, что столкнулась с харассментом в офисе Байдена. При этом в документе нет обвинений в отношении кандидата в президенты.
Заявление от 25 марта 1996 года является единственной письменной записью обвинений Рид. Дронен также сообщил, что в итоге женщина заключила сделку с главой аппарата сенатора и покинула свою должность. «Очевидно, что это событие оказало травмирующее воздействие на нее», — добавил он.
О документе стало известно, когда Рид готовилась к выпуску своего первого интервью о сексуальных домогательствах на камеру. В беседе с журналисткой Мегин Келли бывшая помощница Байдена призвала его выйти из президентской гонки. По словам Рид, политику поздно извиняться перед ней, и она хочет, чтобы он был привлечен к ответственности.
Байден обвинения женщины отвергает. Он отмечал, что событий, описываемых Рид, никогда не было.
В середине апреля Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена. По ее словам, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге.