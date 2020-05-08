Трамп заступился за обвиненного в домогательствах Байдена

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заступился за своего главного оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена, которого обвинили в домогательствах.

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Американский лидер выразил надежду, что обвинения являются неправдой. «Это битва, в которой ему придется сражаться. У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение. Честно говоря, я надеюсь, что это так и есть. Ради него самого», — сказал глава государства.

В середине апреля бывшая помощница Байдена Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика. По словам Рид, в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Она рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

На фоне обвинений Рид призвала 77-летнего Байдена выйти из президентской гонки.

По словам бывшего вице-президента, событий, описываемых Рид, никогда не было.

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