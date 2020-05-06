В Конгрессе США «закрыли вопрос» обвинений Байдена в домогательстве

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, заявила, что вопрос относительно обвинений в домогательствах ее коллеги по партии и кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена не стоит дальнейшего обсуждения. Политик сказала об этом в интервью с ведущим MSNBC Ари Мелбером. Ее слова приводят Fox News.

В ходе интервью ведущий задал вопрос, считает ли спикер Палаты представителей Конгресса США обвинения в сторону Байдена «закрытым вопросом». «Ну, для меня точно», — ответила Пелоси.

Представительница Демократической партии США отметила, что гордится тем, что поддерживает кандидатуру Байдена. «Я верю ему, когда он говорит, что этого не было. Но я также поверил ему, когда он сказал: "Пусть они изучат записи"», — добавила она.

В начале мая бывший вице-президент США попросил Сенат поискать жалобу в национальном архиве с целью выяснить, есть ли там доказательства обвинений со стороны бывшей сотрудницы сената Тары Рид. Информация, будут ли записи Сената 1993 года доступны для общественности или кому-либо еще, на данный момент отсутствует.

На прошлой неделе Байден впервые прокомментировал обвинения своей бывшей помощницы в сексуальных домогательствах. Политик заявил, что слова Рид о домогательствах не соответствуют действительности.

В середине апреля Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика. По словам Рид, в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях.

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