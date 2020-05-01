Байден впервые прокомментировал обвинения в домогательствах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден впервые прокомментировал обвинения своей бывшей помощницы Тары Рид в домогательствах. Заявление политика приводит Associated Press.

Байден сказал, что слова Рид о домогательствах не соответствуют действительности. «Этого никогда не было», — подчеркнул он.

Агентство уточняет, что это первый публичный комментарий кандидата в президенты по обвинению. Полную версию выступления политика покажет телеканал MSNBC.

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