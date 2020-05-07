Обвиняемый в домогательствах Байден встал на сторону жертв сексуального насилия

Кандидат от Демократической партии США на грядущих президентских выборах Джо Байден выступил против так называемого правила Девос, цель которого состоит в том, чтобы укрепить меры защиты в отношении студентов, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера внутри университетских городков. Об этом сообщает издание The Hill.

Политик заявил, что отменит правило, изданное министром образования США Бетси Девос, когда станет президентом США. «Это неправильно. И это будет быстро закончено в январе 2021 года, потому что как президент я буду там, где я всегда был на протяжении всей моей карьеры, — на стороне жертв, которые заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны, их требования были приняты серьезно и расследовались, а их права отстаивались», — сказал Байден.

Бывший вице-президент США также отметил, что «правило Девос» является ничем иным, как попыткой администрации действующего президента США Дональда Трампа «пристыдить и заглушить» жертв сексуального насилия.

Новое правило сужает определение понятия «сексуальные домогательства». Оно требует от учебных заведений предоставления доказательств неправомерных действий, а также допускает перекрестный опрос студентов, которые сообщили, что в их отношении были совершены сексуальные домогательства. Правило было издано с целью правильного рассмотрения дел обвиняемых студентов.

Около месяца назад бывший вице-президент США стал участником сексуального скандала, когда его бывшая помощница Тара Рид заявила о том, что в 1993 году подверглась сексуальным домогательствам со стороны Байдена. Женщина утверждает, что в одном из коридоров Капитолия политик без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Байден решительно отверг факт случившегося.

Издание также сообщает, что самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес вновь высказалась об обвинениях в адрес Байдена. Во время интервью с NPR Окасио-Кортес объяснила, что вся сложившаяся ситуация является «неоднозначно трактуемой» для американских демократов. На вопрос, какие действия она хотела бы увидеть в отношении обвинений со стороны Рид, политик отметила, что бывшая помощница Байдена не призывала демократов отказаться от поддержки кандидата в президенты США. «Это очень сложно, потому что это гиперполитизированная зона, верно? Вместо того, чтобы сосредоточиться на ее счет, вместо того, чтобы сосредоточиться на ее истории как жертвы, люди быстро переходят к политическим последствиям. Вы хотите, чтобы Трамп победил? Будете ли вы голосовать за Джо Байдена? И это отрицает справедливость в этой ситуации», — сказала Окасио-Кортес.

Ранее самая молодая конгрессвумен США, комментируя обвинения в адрес Байдена, заявила, что говорить о таких вещах законно и необходимо. Она также подчеркнула, что недопустимо игнорировать сообщения о сексуальном насилии.

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