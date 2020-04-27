Журналистов обвинили в умалчивании темы сексуальных домогательств Байдена

Бывшая помощница Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии на грядущих выборах, заявившая, что почти 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны политика, уличила американских журналистов в умалчивании темы харассмента. Ее слова приводит Fox News.

По мнению Тары Рид, телеведущие много раз упускали возможность спросить бывшего вице-президента США о претензиях в его адрес. Со слов женщины, с момента обвинения Байден дал около десятка интервью журналистам, в числе которых были такие популярные для Америки телеведущие, как Чак Тодд, Джордж Стефанопулос и Андерсон Купер, который пообщался с бывшим вице-президентом США дважды и, как отметила Рид, ни разу не затронул тему сексуальных домогательств. «Я думаю, шокирует именно то, что прошло столько времени и что он является наиболее вероятным кандидатом в президенты, а они не задают вопросы», — сказала Рид.

Кроме того, Fox News отметил, что во время посещения трех национальных политических шоу представительницами от Демократической партии США ведущие также не затронули тему обвинений в адрес Байдена. Бывшая кандидатка на пост губернатора Джорджии Стейси Абрамс и сенатор Эми Клобушар обсудили с телеведущими множество вопросов, но вопрос о сексуальных домогательствах затронут не был.

Ранее обвинения Байдена в харассменте стали причиной раскола в движении в защиту женщин #MeToo, так как не все его представительницы были готовы поверить словам Рид. Среди раскритиковавших рассказ бывшей помощницы Байдена была американская актриса Алисса Милано, запустившая в 2017 году кампанию против сексуальных домогательств #MeToo. Актриса высказалась в защиту политика, назвав его «достойным человеком», и потребовала тщательного расследования ситуации. Раннее в апреле обвинения в сторону Байдена также прокомментировали в Конгрессе США. Так, самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес отреагировала на претензии в адрес бывшего вице-президента США, заявив, что освещать такие темы законно и необходимо. Конгрессвумен также отметила, что недопустимо игнорировать сообщения о сексуальном насилии.

Около месяца назад бывшая сотрудница Сената Конгресса США рассказала миру свою историю о сексуальных домогательствах со стороны Джо Байдена. По словам Рид, в 1993 году в одном из коридоров Капитолия американский политик, в ту пору занимавший пост сенатора от штата Делавэр, без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. При этом никаких мер в отношении Байдена тогда принято не было, хотя женщина рассказала об этом инциденте трем его старшим помощникам и отделу сената по работе с персоналом. Офис Байдена в свою очередь категорически отверг обвинения, назвав иск о предполагаемом инциденте «ложным».

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