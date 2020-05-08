Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах

Бывшая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в домогательствах, призвала политика выйти из президентской гонки. Об этом она заявила в интервью журналистке Мегин Келли, отрывок их беседы опубликован в Twitter.

По словам Рид, Байдену поздно извиняться перед ней, и она хочет, чтобы он был привлечен к ответственности. По мнению женщины, Байден никогда не выйдет из гонки, но она «хотела бы, чтобы он это сделал».

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На вопрос Келли, что Рид хотела бы сказать Байдену, если бы он смотрел интервью, бывшая помощница кандидата в президенты ответила: «И вы, и я были там. Джо Байден, пожалуйста, будьте ответственны, вы не должны занимать должность президента США».

Байден обвинения женщины отвергает. Он отмечал, что событий, описываемых Рид, никогда не было.

Об обвинениях Тары Рид стало известно в середине апреля. Женщина заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

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