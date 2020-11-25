В Великобритании выставили на продажу банк-особняк с сейфовой комнатой

В британском городе Блэргори (графство Пертшир) выставили на продажу особняк XIX века с роскошными интерьерами, в котором раньше находилась штаб-квартира Коммерческого банка Шотландии. За недвижимость просят 700 тысяч фунтов стерлингов (70,8 миллиона рублей), пишет Daily Mail.

Трехэтажный дом вмещает семь спален, в главной из которых стоит большая кровать с балдахином. Окна в помещении выходят на сад на заднем дворе. Интерьеры комнат отличаются богатым декором в золотом и красном тонах. Аутентичные камины и традиционные подъемные окна сохранили викторианский стиль после реставрации.

В особняке имеется даже система вызова прислуги с помощью колокольчиков, однако главной особенностью дома является собственная сейфовая комната. Раньше банк держал в ней деньги, а теперь, как говорят продавцы, здесь можно хранить ценные вещи, вино или оружие.

По словам риелторов, здание подойдет как для переоборудования в семейный дом, так и в офис или коммерческие площади. Дополнительно можно разобрать чердак, который на данный момент закрыт, а также подвал.

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