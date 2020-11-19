В Великобритании выставили на продажу дом с собственным виноградником и кафе

В Пембрукшире (Уэльс, Великобритания) выставили на продажу загородный дом с собственным виноградником, небольшим кафе, рестораном и прочими объектами туристической инфраструктуры. Недвижимость оценили в 825 тысяч фунтов стерлингов (83,1 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Бунгало с тремя спальнями находится на участке в 10 гектаров. На нем расположены знаменитый в Англии виноградник Cwm Deri, где производят до 30 тысяч бутылок вина в год, небольшое кафе и ресторан с видом на окрестности.

Также на территории есть два роскошных дома на колесах для туристов, которые любят гулять в этих местах, две хижины, пятиэтажный гостевой дом и кемпинг. Дополнительно у поместья имеется лицензия на проведение различных мероприятий.

Сообщается, что при покупке дома винодельческий бизнес и авторские права на продукцию не приобретается, однако при желании можно переговорить с владельцами предприятия и решить данный вопрос.

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