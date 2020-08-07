Жители российского города случайно нашли старинный винный погреб

Жители Курска из любопытства залезли под землю в том месте, где постоянно проседает грунт, и случайно нашли старинный винный погреб. Мэр города уже назначил экспертизу, чтобы выяснить историческую ценность объекта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Размер кирпичей, цвет глины, штукатурка, которая там сохранилась, дают основание предполагать, что это либо начало-середина XIX века или XVIII век и еще ранее, потому что сводчатые потолки, как делали в храмах. Это технология забытых веков», — рассказал общественник Олег Погожих.

Вероятно, погреб принадлежал местному купцу Мальцеву. Также под землей нашли 70 кубометров песка, которые засыпали туда в течение длительного времени, пытаясь устранить ямы.

Есть несколько вариантов, как в дальнейшем будут использовать помещение. «Мы можем это все откопать и сделать там помещение, передать на баланс городу, город сдаст в аренду, какой-то инвестор сделает там магазинчик, закусочную, что будет привлекать людей», — поделился Погожих. В любом случае сначала погреб изучат историки.

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