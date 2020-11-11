Заброшенную деревню в духе Дикого Запада выставили на продажу

Неподалеку от австралийского города Бендиго выставили на продажу заброшенную колониальную деревню Мэлдон времен золотой лихорадки. За объект просят 1,75 миллиона долларов (133,5 миллиона рублей). Об этом пишет Realestate.com.au.

Всего на территории в более чем шесть гектаров находится 40 зданий. Некоторые из них являются оригинальными постройками 1850-х годов, а остальные достроены в 1990-е из прутьев и самана. Тогда Мэлдон временно был туристической достопримечательностью, которую превратили в декорацию из фильмов про Дикий Запад. Здесь можно было ознакомиться с бытом старателей.

В Мэлдоне есть старый отель, ресторан на 60 мест, универсам, танцевальный зал, боулинг и даже похоронное бюро с готовыми гробами — все для того, чтобы полностью воссоздать дух эпохи. Имеется и собственная тюрьма, которая собрана из материалов со всего района. Для жизни на территории Мэлдона обустроено 12 спален и 9 ванных комнат, находящихся в разных зданиях.

«С сегодняшними ограничениями и правилами вы никогда не сможете самостоятельно построить такую недвижимость», — сказал продавец деревни. По его словам, лот имеет огромный потенциал для использования в качестве туристического объекта или места для проведения мероприятий.

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