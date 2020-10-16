Испания объявила поиск бармена ради спасения деревни

Испанскую деревню Олвес в муниципалитете Калатаюд, где проживают всего 70 человек, решили спасти от вымирания с помощью дома в подарок. Его бесплатно отдадут тому, кто станет смотрителем общественного центра и бара — единственного места, где собираются отдохнуть жители деревни. Об этом пишет Idealista.

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Люди, которые раньше управляли объектами, покинули свой пост, поэтому Олвес оказалась на грани исчезновения. В связи с этим власти объявили поиск бармена, пообещав новому смотрителю не только дом, но и освобождение от платежей за аренду, отопление и половины суммы счета за электричество.

Местные чиновники надеются, что такое предложение поможет тем, кто остался без работы или резко потерял в доходах из-за пандемии коронавируса. Особенно это касается специалистов из индустрии гостеприимства. Идеальный кандидат — семья. Всех ее членов обещают трудоустроить и в случае необходимости организовать для ребенка трансфер до школы. Однако на должность готовы рассмотреть и других претендентов.

Единственное требование, которое выдвигают в деревне — необходимо официально оформиться и получить статус самозанятого. Предложение уже вызвало интерес у десятков людей и семей из разных районов Испании (Севилья, Мадрид, Сан-Себастьян и другие), а также из-за рубежа.

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