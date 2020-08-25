Деревню в Италии решили спасти с помощью бесплатного жилья

Власти итальянской деревни Сан-Джованни решили спасти ее от вымирания и устроили акцию: они разрешили туристам бесплатно пожить семь ночей в пустующих домах. Инициатива стартовала в июне 2020 года и оказалась настолько популярной, что на участие в программе было подано более восьми тысяч заявок. Об этом пишет Mirror.

Желающие отдохнуть в Сан-Джованни пытались забронировать жилье из самых разных уголков земного шара: от США до Китая. Карантин из-за коронавируса и закрытые в связи с этим границы также сыграли роль. «У нас было около 70 запросов из Казахстана, несколько из отдаленных российских городов... со всего мира, действительно», — заявил глава местной ассоциации по культуре Стефано Тротта.

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Сан-Джованни столкнулась с проблемой вымирания населения. За несколько десятилетий оно сократилось с нескольких тысяч до примерно 500 человек. Молодежь уехала в Рим, который находится в двух часах езды. С помощью акции власти хотели привлечь людей и сделать деревню туристическим центром.

Но спрос оказался настолько велик, что в деревне просто не хватило домов — она может принять только 12 посетителей в неделю. Поэтому отдыхающих, которым не хватило бесплатного жилья, направили в соседние деревни. К акции присоединились и другие регионы. Например, в Кампании, в деревне Сан Мауро Ла Брука, можно снять номер с видом на море всего за два евро в сутки.

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