Деревню в Испании выставили на продажу с огромной скидкой

В регионе Астурия на северо-западе Испании выставили на продажу целую деревню. Поселение пытались реализовать два года назад по цене 2,37 миллиона евро (192 миллиона рублей). Теперь продавец согласился на огромную скидку, снизив ценник до 1,87 миллиона (150 миллионов рублей), сообщает Noticia.ru.
Деревня окружена полями и лесами. Из окон местных домов открываются виды на горный хребет Пикос-де-Эуропа. Покупатель получит 13 гектаров земли и здания общей площадью более тысячи квадратных метров. Всего в деревне 12 домов — большинство из них в хорошем состоянии, они были отремонтированы около 20 лет назад.
Кроме того, в деревне есть 12 участков под застройку и большая парковка. В настоящее время поселение функционирует как отель на 48 мест.
Ранее в июле стало известно, что мэрия Барселоны намеревается отобрать у собственников около 200 расположенных на территории города квартир, если они будут пустовать еще в течение месяца. Владельцам поставлен ультиматум: либо жилплощадь кто-то занимает, либо она экспроприируется в пользу городских властей.