В Испании собрались отбирать пустующие квартиры

Мэрия Барселоны намеревается отобрать у собственников около 200 расположенных на территории города квартир, если они будут пустовать еще в течение месяца. Об этом сообщает Noticia.ru.

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Все объекты принадлежат крупным компаниям и организациям, порядка половины — испанскому государственному банку Sareb, который был специально создан для управления проблемной и невостребованной недвижимостью. По данным портала, квартиры пустуют на протяжении двух лет, и теперь их владельцам поставлен ультиматум: либо жилплощадь кто-то занимает, либо она экспроприируется в пользу городских властей.

На поиск покупателей или квартиросъемщиков собственникам дали 30 дней. В обозримом будущем барселонская мэрия собирается решить судьбу еще около 230 невостребованных объектов недвижимости.

В мае сообщалось, что падение цен на жилье в Испании в ближайшем будущем маловероятно — несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на местный рынок недвижимости. При этом в сложившихся условиях покупатели получили возможность больше времени тратить на выбор объектов. Многие ждут скидок, не торопясь заключать сделки.

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