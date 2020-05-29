В Швеции выставили на продажу деревню-курорт

В Швеции выставили на продажу «велнес-деревню» на окраине Стокгольма. На ее территории находится источник самой чистой воды (всего в стране таких семь). Стоит объект семь миллионов долларов (около 492 миллионов рублей). Об этом пишет CNBC.

История деревни Сатра Брунн (Satra Brunn) начинается в 1700 году. Тогда доктор Сэмюэль Скрагге обнаружил здесь родник и купил местные земли, построив на них дома, церковь и больницу. Местная вода считалась целебной (Сатра Брунн стала бальнеологическим курортом), поэтому сюда стала перебираться элита.

Потом Сатра Брунн перешла к Упсальскому университету, а затем — к местным предпринимателям. Они превратили деревню в площадку для проведения мероприятий и SPA-центры.

Сатра Брунн занимает 60 акров площади, а еще 84 включены в стоимость. По словам риелтора, вся недвижимость зарегистрирована таким образом, что даже для иностранных покупателей нет никаких ограничений при заключении сделки. «Архитектура Сатра Брунн — настоящее путешествие во времени», — говорит он.

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