Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Объявление о продаже появилось на крупном интернет-сервисе. За 20 миллионов рублей бизнесмен предлагает купить склад, ферму, 45 домов и их жителей. Многие начали звонить по указанному номеру и выяснять, не живут ли там крепостные.

Село находится в частном владении с 90-х годов, после того как местный строительный комбинат получил крупную сумму на возрождение.

Владелец предприятия получил бессрочное право пользования земли для производства сельскохозяйственной продукции, а затем вдруг стал единоличным хозяином села. Местным жителям пришлось платить за заготовку сена на хозяйских землях и за воду. Селяне долгое время не могли приватизировать жилье, это смогли сделать только 15 человек через суд.

В телефонной беседе с корреспондентами телеканала представители бизнесмена заверили, что продадут село только в «хорошие руки» и тому, кто сможет его возродить.

В июле сообщалось о родителях из австралийского города Дарвин, которые захотели продать своего сына в интернете за 50 австралийских долларов (около 2,2 тысячи рублей). Продавцы сопроводили объявление фотографией ребенка и отменили функцию самовывоза.

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