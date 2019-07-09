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Родители выставили сына на продажу в интернет-магазине

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В городе Дарвин, Австралия родители выставили своего сына на продажу в интернет-магазине за 50 австралийских долларов (2,2 тысячи рублей). Об этом сообщает News.com.au.

В подписи к объявлению, размещенном на сайте Gumtree в разделе игрушек, написано, что «малыш находится в хорошем состоянии» и добавлена фотография ребенка. Также продавцы указали адрес доставки и отметили функцию самовывоза.

Пользователи интернет-платформы были шокированы, увидев это объявление, так как по правилам Gumtree на сайте запрещено выставлять людей на продажу.

Позже объявление было удалено.

Ранее сообщалось, что житель британского города Уэйкфилд разместил на интернет-аукционе eBay объявление о продаже своей жены. В подписи к лоту мужчина пожаловался на поведение супруги, которая, по его мнению, не проявила достаточно заботы во время его болезни. В качестве положительных качеств отец двоих детей указал хорошее телосложение возлюбленной и навыки в кулинарии.

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