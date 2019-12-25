Силовики проверят продажу российского села с селянами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о продаже красноярского села Васильевка вместе с жителями. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам представителя СК Светланы Петренко, руководство территориального следственного управления после проверки доложит о ситуации в центральный аппарат СК.

Накануне стало известно, что российский бизнесмен из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Объявление о продаже было размещено на крупном интернет-сервисе. За 20 миллионов рублей предприниматель предлагал купить склад, ферму, 45 домов и их жителей. Многие начали звонить по указанному номеру и выяснять, не живут ли там крепостные.

Село находится в частном владении с 1990-х годов, после того как местный строительный комбинат получил крупную сумму на возрождение.

Владелец предприятия получил бессрочное право пользования земли для производства сельскохозяйственной продукции, а затем вдруг стал единоличным хозяином села. Местным жителям пришлось платить за заготовку сена на хозяйских землях и за воду. Селяне долгое время не могли приватизировать жилье, это смогли сделать только 15 человек через суд.

В телефонной беседе с корреспондентами телеканала НТВ представители бизнесмена заверили, что продадут село только в «хорошие руки» и тому, кто сможет его возродить.

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