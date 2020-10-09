Британец решил избавиться от дома с тайным пабом

Британец из английского графства Бакингемшир решил избавиться от дома, на заднем дворе которого оборудован тайный паб. Объект выставили на продажу за 850 тысяч фунтов стерлингов (около 85 миллионов рублей), пишет LADbible.

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Бар находится в небольшом отдельном доме, скрытом за широкой кроной деревьев. Внутри помещение выглядит как типичный английский паб. Оно оборудовано барной стойкой, полкой с напитками, столами с креслами и диванами, а также мишенью для игры в дартс и символичным колокольчиком, который оповещает о последнем заказе. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей объекта, отметили, что будущим владельцам не придется беспокоиться о времени закрытия заведения — в своем баре они смогут выпить даже после 22:00.

В главном доме располагаются кухня, столовая, просторная гостиная, четыре спальни, ванная комната, а также широкая терраса с видом на зеленый сад. Интерьер комнат выполнен в бежевых и коричневых тонах с мятными акцентами на кухне. Прежние владельцы получили разрешение на строительство второго этажа, который можно сделать из чердака. Помимо всех удобств в саду есть отдельный туалет, предназначенный для гостей бара.

В феврале 2020 года в Великобритании, в северном Лестершире, решили продать дом, построенный в деревенском стиле. Оказалось, что за его фасадом скрывается потайная усадьба площадью 1,27 акра (5 тысяч квадратных метров). Там располагались бассейн и большой сад, а в одной из спален стояла ванна и кровать с балдахином. Стоимость объекта — 1,1 миллиона фунтов стерлингов (на тот момент — 92 миллиона рублей).

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