Цены на жилье в Великобритании достигли исторического максимума

Цены на жилую недвижимость в Великобритании достигли исторического максимума — подобный рост является рекордным c 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Nationwide Building Society.

В августе 2020 года жилье в месячном выражении подорожало на два процента, что стало максимумом за 16 лет. В годовом выражении данный показатель вырос на 3,7 процента. По данным компании, средняя стоимость жилой недвижимости в Англии составила 224,1 тысячи фунтов стерлингов (около 22 миллионов рублей).

В качестве причин специалисты называют недавно объявленные налоговые каникулы по гербовому сбору, а также отложенный спрос из-за пандемии коронавируса. Так, в связи с карантином около 15 процентов респондентов решили сменить место жительства.

Некоторые аналитики полагают, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем, однако другие ожидают ухудшения ситуации на британском рынке. Последствия пандемии и сворачивание программ господдержки могут сыграть роль, что отразится на снижении активности в отношении жилья в ближайшие кварталы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru