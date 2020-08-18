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В США выставили на продажу дом с собственной тюрьмой

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Фото: Jeffrey Radel / House of Brokers

В американском городе Фейетте (штат Миссури) выставили на продажу семейный кирпичный дом за 350 тысяч долларов. Однако будущие владельцы получат в собственность тюрьму, поскольку внутри здания в первозданном виде сохранились камеры для заключенных. Об этом пишет TMZ.

Дом вмещает в себя две спальни, две ванные комнаты, а также девять тюремных камер со стальными двухъярусными кроватями. Агентство House of Brokers, которое занимается продажей объекта, позиционирует его как очень заманчивое предложение. В объявлении сказано: «Дом 1875 года постройки и одновременно тюрьма шерифа округа Говард. Чрезвычайно уникальная возможность!»

Агент добавляет, что тюрьма площадью 232,3 квадратного метра является лучшей частью дома. «Дверные замки в камерах, кажется, работают. Подвал с освещением по всей территории. Потрясающие возможности», — заявил он.

Как говорит риелтор, он не собирался никого обидеть такой рекламой, а лишь хотел подчеркнуть, что тюрьму можно переделать, например, в пространство для дегустации вин. «Я просто хочу, чтобы дом был продан, это моя работа», — рассказал он изданию.

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