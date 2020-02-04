В Великобритании выставили на продажу дом с потайной усадьбой

В северном Лестершире (Великобритания) на продажу выставили, на первый взгляд, ничем не примечательное здание деревенского типа. Однако за его простым фасадом скрывается настоящая усадьба площадью 1,27 акра (пять тысяч квадратных метров) с множеством построек. Об этом сообщает The Sun.

Двухэтажный дом вмещает четыре жилые комнаты, большую кухню, три ванные комнаты и сауну. В распоряжении будущих владельцев также окажутся бассейн с подогревом и большой красивый сад. Все это предлагают приобрести за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (92 миллиона рублей).

Просторная гостиная в стиле кантри оформлена в кремово-алой палитре. Центральное место занимает стилизованный под старину чугунный камин и мягкий ковер. Массивные деревянные балки, которыми украшен потолок, гармонично вписываются в интерьер. В одной из спален разместили отдельно стоящую ванную в стиле ретро, отсюда также имеется доступ к собственной сауне. Центральное место в другой спальне занимает большая деревянная кровать с алым балдахином.

Небольшая уютная столовая выполнена в деревенском стиле, а расположенная рядом кухня обставлена стильной деревянной мебелью. В кухне помимо базового набора техники имеется специальный холодильник для вина. Новые собственники смогут воспользоваться и обеденной зоной на свежем воздухе, откуда открывается вид на большой ухоженный сад с озером. Также на территории есть старые конюшни (их можно использовать как складские помещения) и гараж, рассчитанный на три машины.

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