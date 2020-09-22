В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом

В городе Лейк-Ворт (штат Флорида, США) выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом. Но чтобы его получить, будущему собственнику необходимо выполнить одно условие, пишет Dirt.

Если хозяин квартиры обязуется не делать в помещении ремонт, то американская компания Anheuser-Busch будет регулярно пополнять в холодильнике хозяина запасы светлого пива. Такая акция связана с необычным дизайном квартиры.

Недвижимость площадью почти 76 квадратных метров находится на втором этаже кондоминиума. Она вмещает в себя две ванные комнаты и две спальни, стены и потолок которых полностью оформлены банками чешского пива «Будвайзер» (Budweiser).

Также квартира украшена сувенирной продукцией пивоваренной компании Anheuser-Busch: бейсболками, декоративными тарелками и пивными кружками. Встречаются и винтажные предметы, например, на одной из стен висит портрет бывшего президента США Джона Кеннеди. В настоящее время для лота ищут покупателя. Просят за такое жилье весьма скромную для рынка сумму — 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

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