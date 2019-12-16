Китаец построил особняк для собак с дзен-садом и SPA-салоном

В китайской провинции Цзянсу мужчина построил для трех своих собак (бульдог, хаски и сиба-ину) отдельный особняк со SPA-салоном, бассейном с сушилками и дзен-садом, где цветут вишни. Об этом пишет Daily Mirror.

Хозяин собак мистер Чжоу вложил почти четыре тысячи фунтов стерлингов (около 335 тысяч рублей) в строительство настоящего дворца для своих питомцев. У собак есть гостиная с их портретами, сад с каменными скульптурами сторожевых псов вместо традиционных драконов, горка и отдельные домики с автоматическими дверями. Чжоу также установил пугало, чтобы птицы не тревожили его любимцев.

Китаец решил построить такой особняк в память об одном из своих псов, который умер из-за острой почечной недостаточности после отравления.

Издание отмечает, что в Китае в последнее время наблюдается повышенный интерес к содержанию домашних питомцев, особенно собак. Их владельцы тратят огромные суммы на покупку корма и различных аксессуаров.

Ранее сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которая является самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно, построила большой дом для собак. Он оснащен системами отопления и кондиционирования, в нем есть мини-крыльцо и даже белая балюстрада.

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