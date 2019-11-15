Потерявшая дом собачница обрела веру в людей благодаря интернету

Пользователи сети помогли американке Линн Шуцман (Lynn Sсhutzman), оказавшейся на улице, переехать в собственный дом. Как сообщает издание WBUR, ранее женщине пришлось несколько лет прожить в машине.

После смерти супруга бывшая фармацевт Шуцман пережила несколько инсультов, и у нее обнаружили онкологическое заболевание, после чего она не смогла работать. Женщина оказалась на грани нищеты, у нее не хватало денег на оплату жилья и медицинских услуг.

Сначала американка переехала из дома в маленькую квартиру, а затем поселилась в машине на пригородной стоянке вместе со своими двумя собаками. Она оказалась не готова отказаться от питомцев, поэтому не могла попасть в приют для бездомных.

Шуцман было стыдно говорить кому-либо о своем положении, и она не просила помощи. Однажды ее случайно заметила местная жительница. Она рассказала о бездомной своей соседке, и та принялась собирать информацию о ней в сети на портале Nextdoor.

Выяснилось, что никто из пользователей не был знаком с женщиной. Однако посты набрали популярность, и многие местные жители стали помогать Шуцман: приносили ей воду и еду, покупали необходимые медикаменты. Через некоторое время ей создали страницу на GoFundMe и открыли сбор средств. За 10 дней энтузиастам удалось собрать достаточную сумму на небольшой дом для женщины, а добровольцы сделали в нем ремонт.

Ранее пользователи сети обсудили наиболее странные поступки, которые совершали приглашенные в их дом люди. Многие замечали, что часто конфликтуют из-за этого с родственниками.

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