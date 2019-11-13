Тролль в сети прикинулся пропавшим ребенком и поизмывался над родителями

Родители британки Мэдлин Маккан (Madeleine McCann), которая пропала без вести 12 лет назад, были обескуражены злой шуткой тролля из интернета, который сфотографировал их во время ужина, сообщает Daily Mail.

Кейт и Джерри выехали поужинать в ресторан неподалеку от Глазго, когда незнакомец снял их с тарелками еды. Он опубликовал снимок в фейковом профиле в Facebook, добавив подпись «Мама и папа ближе, чем я думала».

Пользователи сети осудили поведение незнакомца, назвав его «абсолютно отвратительным». «Бедная девочка может быть мертва, а ты сидишь здесь, сочиняя глупые шутки. Ты ужасный человек», — написал один из юзеров.

Другой добавил: «Я шокирован количеством "поехавших" людей. Трехлетняя девочка пропала 12 лет назад, я не хочу думать, через что она прошла, если она все еще жива».

Маккан пропала 3 мая 2007 года из номера отеля в Португалии, где отдыхала с родителями и младшими близнецами. 3-летняя девочка исчезла из собственной постели, пока ее родители ужинали в одном из ресторанов.

Отмечается, что на расследование пропажи девочки было потрачено 12 миллионов фунтов. Еще 300 тысяч фунтов расследователям выделили в июле 2019 года. В июне детективы заявили, что стали на шаг ближе к разгадке таинственного исчезновения девочки, поскольку нашли нового подозреваемого.

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