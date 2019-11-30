Слепой россиянин сам построил дом

Инвалид по зрению из Рязани Владимир Крысанов самостоятельно построил одноэтажный дом. Главными его помощниками во время работ стали пожилая мать и собака-поводырь. Об этом мужчина рассказал в интервью YouTube-каналу ForumHouse.

Строить дом пенсионер начал в 2010 году. Сначала хотел сделать летнюю веранду, но в это время стало рушиться основное жилище. Почти все материалы: доски, оконные рамы и другое, Крысанов собрал на свалке. Пользовался стандартными инструментами: пилой, циркуляркой, фуганком, дрелью.

«Вот она доска необрезная, я ее кладу... Зрячие делают линейкой или чем. Карандашом отчеркнут и смотрят, ведут. А я же не вижу эту черту, приходится все делать медленно. Я ее снизу закреплю шуруповертом, чтобы она схватилась. Сослепу делаешь все очень медленно, но другого не дано. Либо делаешь медленно, либо вообще никак. А нанимать [строителей] денег нет», — посетовал 54-летний мужчина.

Он также рассказал, что во время строительства хотел воспользоваться услугами фирмы по установке пластиковых окон, но сотрудники обманули его — забрали 25 тысяч рублей и "самоликвидировались". Тогда на помощь пришла другая компания: поставила стеклопакеты бесплатно.

В сентябре сообщалось, что в ближайшее время в России могут появиться деревянные небоскребы. Ограничений для строительства таких домов в законодательстве нет, нужны лишь инвестиции.

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