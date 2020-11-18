«Космический» дом из Playboy выставили на продажу

Один из домов, архитектура которых напоминает космические корабли, выставили на продажу в новозеландском городе Крайстчерче. Фотографии его интерьера были опубликованы в номере мужского журнала Playboy, сообщает Daily Mail.

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Здание, построенное в 1970-х годах, называется New Brighton. Наравне с ним в стране существует еще 11 подобных объектов, концепция которых получила название Futuro. На реализацию проекта архитекторов вдохновила начавшаяся в 1950-х годах гонка за космическое первенство — отсюда и оригинальный дизайн построек. На сегодняшний день в Новой Зеландии осталось только пять из 12 домов, в которых можно комфортно жить. Риелтор, занимающаяся продажей объекта, отметила, что New Brighton считается местной достопримечательностью и одним из самых популярных примеров Futuro. В свое время космический дизайн этих домов служил вдохновением для американского художника Энди Уорхола (Andy Warhol).

Владельцы участка выставили дом на продажу впервые с 1995 года. Они хотят получить за объект 300 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей) и предлагают потенциальным покупателям просторное помещение сферической формы, оформленное в футуристическом стиле, с овальными окнами. Внутри оборудована кухонная столешница, несколько мягких скамеек и стеллаж. Попасть в дом можно через дверь с установленным механизмом, в котором несколько тросов при необходимости поднимают и опускают створку. Хозяева отмечают, что конструкция дома — мобильна, поэтому ее можно установить в любой точке мира.

В июне 2020 года в Новой Зеландии за 7,5 миллиона долларов (на тот момент 525 миллионов рублей) выставили на продажу населенный пункт под названием Меллонсфолли Ранч. Покупателям предлагали приобрести около десяти зданий, включая три жилых дома, офис шерифа, кинотеатр, здание суда, а также готовый бизнес по производству меда. Архитектурным прообразом места стал небольшой ковбойский городок в американском штате Вайоминг.

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