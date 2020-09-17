В Китае построили «космические» туалеты

В торговом центре одного из районов города Ханчжоу в Китае появились новые общественные туалеты, дизайн которых напоминает космический корабль. Об этом сообщает Domus.

Общественный туалет занимает площадь почти в 1,5 тысячи квадратных метра и разделен на три уровня. Каждый из ярусов отделан мелкой плиткой, выкрашенной в собственный цвет — белый, зеленый или фиолетовый. В помещениях располагаются ряды кабинок и круглых раковин, а все стены декорированы металлическими деталями и зеркалами, похожими на иллюминаторы.

Автором проекта выступил китайский архитектор Ли Вэньцян (Li Wenqiang) из бюро Pig Design. По его задумке, сочетание цветов и предметы интерьера, включая изогнутые светильники в форме геометрических фигур, должны погружать посетителя туалета в атмосферу космоса, гравитации и черных дыр.

В августе 2020 года, в Японии появились «бумажные туалеты», дизайн которых связывают с традиционным методом упаковки подарков в технике аригато. Для фасада постройки использовали ярко-красный металл, из которого сделали треугольную конструкцию. Своей формой она должна была напоминать складки подарочной бумаги.

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