Великобритания взялась строить микродома

Власти Бристоля в Великобритании решат проблему с нехваткой жилья при помощи микродомов. Недвижимостью застроят участки с заброшенными гаражами, пишет The Guardian.

Мэрия Бристоля в Юго-Западной Англии запустит программу строительства компактного жилья на небольших пространствах между существующими домами и садами, где раньше располагались гаражные комплексы. За проект взялась одна из крупнейших в Европе архитектурных компаний BDP.

Микродома будут собирать на отдельной площадке и доставлять к месту. Предусмотрена двухэтажная застройка с современной планировкой — большими окнами, комнатами с открытой планировкой. Кроме того, здания сделают экологичными, оснастив солнечными батареями. Территорию вокруг оживят зеленью. Первый объект по инновационному плану появится к северу от центра города и недалеко от больницы Саутмид, сообщил городской проект вместе с проектировщиками.

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«Позднее на этом участке появится девять микродомов. Мы рассматриваем возможность отдать новую недвижимость под аренду», — подчеркивает мэр Марвин Рис.

Отсутствие доступного жилья — одна из самых серьезных проблем Бристоля, решить которую пытаются путем джентрификации (реконструкции и благоустройства пришедших в упадок кварталов). В городе около 2000 гаражей, которые не используются, поэтому концепция новой застройки имеет огромный потенциал в решении жилищного кризиса.

«Размещение привлекательных и тщательно спроектированных домов на заброшенных местах не только поможет городу с жильем, но и принесет новую энергию и жизнь, оживит районы», — уверенно заявляют представители BDP.

В России проблему с нехваткой жилья и улучшением условий проживания граждан в последние несколько лет решают при помощи программы реновации (сноса аварийного жилья и строительства современного). Пилотным городом стала Москва, где с 2017 года ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров новой недвижимости. В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал (https://lenta.ru/news/2020/12/30/renovation/) закон о реновации по всей стране.