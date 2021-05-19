Британские темнокожие оказались неспособны накопить на квартиру

Темнокожие жители Великобритании отстают в доходах от остальных жителей королевства на несколько поколений. Согласно данным британской Национальной статистической службы, абсолютное большинство представителей этнических меньшинств не может накопить на недвижимость на протяжении всей своей жизни, сообщает агентство Bloomberg.

Один из важных показателей благосостояния в Великобритании — покупка жилья. Однако для большинства темнокожих британцев собственное жилье все еще недоступно, а облагораживание городов, их джентрификация (реконструкция бедных кварталов и привлечение туда более состоятельных слоев населения) снижает шансы на желанную покупку, что только обнажает огромные различия в расовом богатстве.

Если верить данным британских властей, то за последние 10 лет среднестатистическая темнокожая семья в Великобритании не смогла скопить на дом ни одного фунта. В то же время обычная белая британская семья за аналогичный период накопила около 115 тысяч фунтов стерлингов (163 тысяч долларов США) на недвижимость и землю.

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Неравенство вызвано многими причинами, но важнейшее — невозможность передать свои накопления по наследству, зачастую темнокожим британцам просто нечего передавать. Цифры тоже говорят о негативной тенденции — лишь треть темнокожих семей владеет собственной недвижимостью. К аналогичным выводам приходит и фонд Resolution, согласно его данным, передаваемые суммы по наследству сильно разнятся в зависимости от этнической группы семьи. Белые британцы получают в наследство в среднем чуть более трех тысяч фунтов (4,3 тысячи долларов), темнокожие выходцы с карибских островов — 778 фунтов (1,1 тысячи долларов), для выходцев из Африки же эта сумма составляет всего один фунт.

«Огромный разрыв в доходах свидетельствует о структурных проблемах, что просто ужасно», — сказала исполнительный директор выступающей против социального и экономического неравенства британской организации Equality Trust Ванда Випорска (Wanda Wyporska).

Разрыв между бедными и богатыми сильнее всего заметен в Лондоне, где традиционно проживает около 60 процентов темнокожего населения Англии и Уэльса. Дороговизна жизни в британской столице просто не позволяет такому населению откладывать сбережения. «Столица Великобритании — один из самых дорогих городов в мире, где сейчас никто не может решить жилищный вопрос, если только его родителям не посчастливилось владеть домом», — сказал профессор социологии Уорикского университета Аквуго Эмеджулу (Akwugo Emejulu), специализирующийся на вопросах неравенства в Европе.

По данным Acadata, на январь этого года средняя цена жилья в Лондоне составляет 3,09 миллиона фунтов (4,2 миллиона долларов). Средняя стоимость дома в городе, согласно данным Национального строительного общества (Nationwide Building Society), за последние 40 взлетела в 1468 раз.

Темнокожим людям исторически было сложно получить кредиты в крупных банках страны, поэтому традиционная для многих американских семей ипотека большинству темнокожих британцев просто недоступна. Фонд Resolution также отмечает, что темнокожий выпускник школы может рассчитывать на зарплату меньше на 17 процентов, чем у своего белого коллеги.

Рост цен на недвижимость в Лондоне смогла притормозить только пандемия коронавируса. Отказ от аренды дорогостоящих объектов со стороны зажиточных жителей британской столицы привел к тому, что элитные районы Лондона опустели на 75 процентов, правда, спрос на покупку недвижимости поддерживают российские богачи, которые бросились скупать лоты с дисконтом.