В США водитель протаранил гей-парад

В Майами (штат Флорида, США) мужчина на пикапе врезался в гей-парад. Об этом сообщает телеканал WPLG Local 10.

В результате ЧП один человек погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии. При этом водитель был одет в форму хора Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus, в котором участвуют представители гей-сообщества. На пикапе был установлен радужный флаг.

Пока неизвестно, был инцидент случайностью или спланированным действием. Полиция арестовала виновника аварии. Сам задержанный заявил, что случайно перепутал педали.

Организаторы парада решили отменить шествие, однако другие мероприятия «месяца гордости» (Pride Month) ЛГБТ будут продолжены.

Ранее 20 июня сообщалось, что в Аризоне водитель на пикапе сбил восьмерых участников велогонки. Шестеро велосипедистов были госпитализированы, еще несколько человек сами добрались до ближайшей больницы. 35-летний водитель попытался скрыться с места преступления, но был ранен открывшими огонь полицейскими. Его также доставили в госпиталь в критическом состоянии.