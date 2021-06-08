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Водитель намеренно сбил насмерть семью мусульман

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Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Водитель намеренно сбил насмерть семью мусульман в Канаде. Об этом сообщает Reuters.

20-летний Натаниэль Вельтман (Nathaniel Veltman) переехал семью на пикапе на большой скорости, а после скрылся с места преступления. Четыре человека погибли на месте, в живых остался только девятилетний ребенок.

Полиция задержала злоумышленника. Ему предъявили четыре обвинения в убийстве и одно обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что мужчина не имеет судимостей и не состоит в каких-либо радикальных сообществах.

По словам старшего следователя местной полиции Пола Уэйта, Вельтман напал на семью только из-за того, что они были мусульманами. «У нас есть свидетельства того, что это было спланированное, преднамеренное действие, мотивированное ненавистью», — заявил он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил в Twitter, что он был напуган новостью об инциденте. Политик подчеркнул, что исламофобии нет места ни в одном из сообществ страны, и она должна прекратиться.

В январе 2017-го в канадском Квебеке вооруженные преступники ворвались в исламский культурный центр во время вечерней молитвы. Нападавшие с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек. Шесть человек погибли.

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