Премьер Пакистана призвал относиться к пророку Мухаммеду как к холокосту

Власти Пакистана призвали западные страны относиться к пророку Мухаммеду как к холокосту. С таким предложением выступил премьер-министр страны Имран Хан в Twitter.

Пакистанский премьер потребовал извинений от западных политиков-«экстремистов» правого толка, которые позволяют себе неуважение и оскорбления в адрес пророка Мухаммеда и мусульман, «прикрываясь свободой слова». «Я также призываю западные правительства, объявившие незаконными любые негативные комментарии о холокосте, использовать те же стандарты для наказания тех, кто сознательно разжигает ненависть к мусульманам, оскорбляя нашего Пророка», — заявил Хан.

В середине апреля тысячи человек заблокировали основные дороги и железнодорожные пути в Пакистане и устроили столкновения с полицией на улицах из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. За подстрекательство к беспорядкам был арестован лидер крайне правого исламистского движения «Техрик-и-Лабаик Пакистан» Саад Ризви. Он призывал последователей выйти на митинги по всей стране из-за того, что власти Пакистана откладывают решение о высылке посла Франции.

Публикации о пророке в Charlie Hebdo не в первый раз провоцируют возмущение исламистов. 7 января 2015 года боевики совершили вооруженное нападение на редакцию журнала, в результате которого погибло 12 человек. Через пять лет, 16 октября 2020 года, учитель французской средней школы Самюэль Пати был жестоко убит выходцем из Чечни за показ этих же карикатур детям во время урока. Для последователей ислама любые изображения пророка Мухаммеда неприемлемы.