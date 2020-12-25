Пакистан пожаловался на Google и Wikipedia из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Власти Пакистана пожаловались на Google и Wikipedia из-за карикатур на пророка Мухаммеда и выдачи в поиске неподлинной версии Корана. Компаниям выдали предупреждение, говорится в пресс-релизе Управления телекоммуникаций страны, размещенном в Twitter.

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Их обвинили в выдаче «вводящих в заблуждение результатов поиска», которые якобы оскорбляют имя пророка. По мнению пакистанских властей, это можно считать распространением богохульства.

Управление уточнило, что таким образом откликнулось на многочисленные жалобы граждан Пакистана. Руководство Wikipedia призвали убрать «богохульный контент», чтобы избежать уголовного преследования.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из Чечни убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда — преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова. Убийца был застрелен полицейскими при задержании.