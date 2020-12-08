Власти Чечни ответили на обвинения в оправдании убийцы учителя во Франции

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев назвал обвинения СМИ в оправдании терроризма «глупым упреком», передает ЧГТРК «Грозный».

Он отметил, что в сюжете телеканала ЧГТРК «Грозный» показали «объективную картину» проходивших похорон 18-летнего Абдуллаха Анзорова, причем там не было намека на оправдание совершенного им убийства, о котором позже стали писать СМИ.

«Упрекать нас в оправдании терроризма кощунственно и, мягко говоря, глупо», — заявил Дудаев. В то же время помощник главы Чечни добавил, что «эти провокационные СМИ» не пытаются понять, из-за каких обстоятельств Анзоров решился на убийство учителя.

«Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где в корне победили международных террористов и экстремистов из более чем 50 государств», — сказал Дудаев. Он также назвал Кадырова «главным в мире противником террористов».

Ранее на ЧГТРК «Грозный» вышел сюжет о похоронах Абдуллаха Анзорова, в котором журналист назвал убийцу французского учителя жертвой провокации.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, неизвестно, были ли в Чечне похороны «с почестями» террориста. «Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию», — добавил он.

16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Причиной произошедшего стала демонстрация школьникам карикатур на пророка Мухаммеда. Педагог рассказывал ученикам о свободе слова. Абдуллах Анзоров был застрелен полицейскими при задержании. После этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.