Чеченское телевидение назвало убийцу французского учителя «жертвой провокации»

Корреспондент ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов назвал 18-летнего Абдуллаха Анзорова, обезглавившего французского учителя Самюэля Пати, «жертвой провокации». Ролик с похорон Анзорова, в котором журналист выразил такое мнение, опубликован в Instagram-аккаунте телеканала.
В репортаже чеченского телеканала говорится, что, по словам родных, Анзоров изучал религию и «был юношей с характером». «Вот и не смог совладать с задетыми чувствами», — объяснил Керимов. Корреспондент также подчеркнул, что, по его мнению «Абдулах Анзоров стал жертвой провокации».
Керимов также рассказал про вооруженное нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в 2015 году, посчитав, что Франция «так и не научилась обходить острые углы». «Инцидент не произошел, если бы не открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих», — заключил журналист.
Ранее сообщалось, что село Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни закрыли на неделю из-за похорон Анзорова, которые прошли 6 декабря. Для охраны порядка привлекли 65 полицейских.
18-летний чеченец Абдулах Анзоров вечером 16 октября в пригороде Парижа подкараулил преподавателя Самюэля Пати, убил его и отрезал голову. Причиной убийства стала демонстрация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Позже Анзоров был застрелен полицейскими.