Чеченское село закрыли на неделю из-за похорон обезглавившего учителя террориста

Село Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни закрыли на неделю из-за похорон Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал 1ADAT.

В субботу, 5 декабря, как только тело террориста доставили из Франции, было объявлено, что село закрывается на карантин. В Шалажи никого не впускают, кроме тех, кто там прописан.

По данным Telegram-канала, в день похорон в соседних селах скапливались огромные пробки из желающих попасть на церемонию прощания.

Абдуллаха Анзорова похоронили 6 декабря. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских.

18-летний чеченец Абдулах Анзоров вечером 16 октября в пригороде Парижа подкараулил у колледжа, убил преподавателя Самюэля Пати и отрезал ему голову. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда. Позже Анзоров был застрелен полицейскими.

Анзоров имел статус беженца во Франции — у него был вид на жительство, выданный в марте этого года. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».