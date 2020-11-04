Charlie Hebdo отреагировал на теракты во Франции новой карикатурой

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал новой карикатурой на теракты во Франции, последовавшие за убийством из-за его карикатур на пророка Мухаммада. Обложку нового номера, обыгрывающую эту тему, издание выложило в свой Twitter.

На обложке изображены танцовщицы кабаре с оголенной грудью и отрезанными головами. При этом головы они держат под мышкой, и на лицах — радостное выражение. Подпись на рисунке гласит «Франция всегда останется Францией». Сюжет отсылает к последним событиям: 29 октября выходец из Туниса, выкрикивая «Аллаху акбар», напал на людей в церкви в Ницце с ножом. Ему удалось убить троих и обезглавить одну из жертв.

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Этот теракт, а также ряд других исламистских нападений, последовал за резкими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона: тот осудил «исламский сепаратизм» иммигрантских сообществ и заявил о кризисе исламской веры после того, как 18-летний чеченец зарезал школьного учителя Самуэля Пати. Причиной убийства послужило то, что тот показывал школьникам карикатуры Charlie Hebdo, из-за которых редакцию журнала расстреляли террористы «Исламского государства».

Высказывания Макрона возмутили многие страны с магометанским населением, а также ряд российских мусульман. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выступил с проклятиями в адрес французского президента у себя в Instagram, с осуждением выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Телеведущая Ксения Собчак выступила в поддержку позиции Макрона, после чего ей стали звонить и писать с угрозами расправы и требованиями извиниться.

Чеченская газета «Вести республики» 3 ноября опубликовала ответные карикатуры на Charlie Hebdo: в них французское издание изображалось пособником террористов. Сатирическое изображение появилось и в Instagram «Вестей», но вскоре было удалено.