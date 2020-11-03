Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo

Чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на французское издание Charlie Hebdo. Об этом сообщила редколлегия газеты на своем сайте.

«Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ», — заявили журналисты.

Редколлегия также осудила действия французских властей, которые, по их мнению, являются провокацией. По мнению журналистов, карикатуры на пророка Мухаммеда являются «прямым оскорблением чувств мусульман по всему миру».

Как рассказал РИА Новости министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев, карикатуры были опубликованы в аккаунте газеты в Instagram, но соцсеть удалила пост.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».