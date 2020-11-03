Живущие в Европе чеченцы пожаловались на обыски и задержания

После убийства учителя Самюэля Пати под Парижем живущие во Франции чеченцы столкнулись с обысками и задержаниями. На это они пожаловались в беседе с «Кавказ.Реалии».

Как рассказал представитель Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков, в последнее время организация получает много сообщений о задержаниях чеченцев «в оскорбительно жесткой форме». «Обыски в основном проводят рано утром. Ломают двери, все переворачивают, действуют весьма агрессивно», — пояснил он.

По словам Албакова, подобные действия предпринимают, в частности, во Франции в отношении тех, кто так или иначе поддержал убийство преподавателя в соцсетях. Замеченным в такой активности грозит задержание, расследование и суд. При этом обвиняемые могут получить даже реальные сроки, отметил собеседник издания.

Ответственный за религиозное направление работы в чеченской общественной организации «Барт Маршо» Сайд-Ахмад Усманов пояснил, что у французских властей имеются списки потенциально опасных людей. За попавшими в них пристально следят силовики. «Какие сайты посещает человек, какие новости читает, состоит ли в группах в социальных сетях, которые считаются экстремистскими. Даже если этот человек ничего не пишет, он потенциально может считаться радикализованным», — рассказал Усманов.

Он также подтвердил, что даже спустя две недели после убийства Пати ему продолжают поступать сообщения о новых задержаниях чеченцев, причем не только в Париже, но и в других городах страны. При этом он признал, что никакого незаконного преследования со стороны французских властей по национальному признаку не наблюдается.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».