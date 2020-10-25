Во Франции задержали поставившего лайк под фотографией обезглавленного учителя

Во Франции задержали мужчину, поставившего лайк под фотографией учителя Самюэля Пати, обезглавленного чеченцем Абдулахом Анзоровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал BFMTV.

Мужчине были предъявлены обвинения в оправдании терроризма. Источник канала в прокуратуре добавил, что задержанный является уроженцем России чеченского происхождения.

Ранее 19-летняя студентка из Безансона получила условный срок по делу об оправдании терроризма после того, как написала комментарий, в котором назвала смерть обезглавленного учителя Самюэля Пати «заслуженной».

Резонансное убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самюэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские. Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев в сети видео, на котором отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммада.

По данным правоохранительных органов, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца. По данным газеты Le Parisien, Анзоров был связан с террористами — общался с неким исламистом из Сирии.