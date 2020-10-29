Джихадисты массово отпраздновали теракты во Франции и призвали к новым атакам

Джихадисты массово отпраздновали в соцсетях теракты, которые произошли во Франции в четверг, 29 октября, и призвали своих сторонников к новым атакам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом информационной активности экстремистов.

По словам директора организации Риты Кац (Rita Katz), подобной активности в джихадистских онлайн-сообществах не наблюдалось уже давно. «Сложно припомнить настолько массовое празднование по случаю актов терроризма в соцсетях», — отметила она. Так, записи в поддержку террористов появлялись в Twitter и Facebook.

Как добавила Кац, все более вероятным кажется, что атаки террористов сразу в нескольких городах в пределах нескольких часов были скоординированными, однако прямых доказательств этому пока нет. Эксперт добавила, что пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаки.

29 октября во Франции произошло сразу несколько вооруженных нападений. Сначала выходец из Туниса напал с ножом на людей возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!» Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал случившееся терактом.

После этого стало известно о задержании в Саудовской Аравии мужчины, который попытался напасть на консульство Франции в Джидде и ранил охранника. Злоумышленника арестовали.

Затем в Авиньоне вооруженный ножом террорист напал на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!» Известно, что до этого он угрожал прохожим. Нападавшего застрелили. Вскоре полицейские задержали возле церкви святого Мартина в Сартрувилле под Парижем потенциального террориста, за которым пристально следили уже несколько дней.