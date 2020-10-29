Во Франции предотвратили нападение на еще одну церковь

Полицейские задержали возле церкви потенциального террориста, за которым пристально следили уже несколько дней, тем самым предотвратив еще одно возможное нападение во Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

Мужчина был арестован возле церкви святого Мартина в Сартрувилле под Парижем. Он давно находился под наблюдением. 29 октября сотрудникам полиции отец мужчины сообщил, что его сын собирался «устроить то же, что в Ницце».

Машину, в которой задержали вероятного злоумышленника, обыскали. В ней не обнаружили ни взрывчатки, ни оружия.

В Авиньоне 29 октября террорист напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!», до этого он угрожал прохожим. Нападавшего застрелили.

Ранее в тот же день стало известно, что по меньшей мере три человека получили погибли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

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