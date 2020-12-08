Кремль отреагировал на сюжет чеченского канала об убийце учителя во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможно оправдать убийство учителя во Франции, подобные попытки неприемлемы. Его цитирует РИА Новости во вторник, 8 декабря.

Песков отметил, что высказанная в эфире чеченского канала точка зрения на произошедшее «не имеет ничего общего с единственной точкой зрения, которая может быть на этот счет». Он подчеркнул, что оправдывать убийство нельзя.

Ранее на ЧГТРК «Грозный» вышел сюжет о похоронах Абдуллаха Анзорова, в котором журналист назвал убийцу французского учителя «жертвой провокации».

7 декабря Песков, комментируя информацию о похороненном с почестями чеченце Абдуллахе Анзорове, обезглавившем французского учителя, заявил, что речь идет о террористическом акте, который подлежит исключительно глубокому осуждению и неприятию. Похороны террориста прошли в селе Шалажи.

Между тем глава села Салман Магамадов заявил, что для всего исламского мира Абдулах Анзорова является героем. «Во Франции и Европе "голубые" герои, а здесь — нет», — сказал он.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда — преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова. Анзоров был застрелен полицейскими при задержании.