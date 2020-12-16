Сбежавшую в ИГ вдову террориста приговорили к 30 годам тюрьмы во Франции

Во Франции приговорили к 30 годам тюрьмы Хаят Бумеддьен (Hayat Boumeddiene) — вдову террориста Амеди Кулибали, в 2015 году напавшего на кошерный супермаркет в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Специальный суд присяжных признал женщину виновной в финансировании терроризма и участии в преступном террористическом сообществе. Бумеддьен судили заочно: считается, что она сбежала от правосудия в Сирию, где присоединилась к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Приговор был вынесен в рамках судебного процесса по делу о теракте в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo («Шарли Эбдо») и нападениях в Монруже и кошерном супермаркете в Париже. В общей сложности фигурантами являются 14 человек, троих из них судят заочно. Всех их признали виновными по разным статьям, в том числе в соучастии в атаках. В то же время с некоторых сняли связанные с терроризмом обвинения, их судят по более легким статьям.

32-летний Кулибали 9 января 2015 года захватил магазин кошерных продуктов у Венсенских ворот, убив четырех покупателей и взяв в заложники еще 15. За день до этого он напал на сотрудницу полиции в парижском пригороде Монруже.

Кулибали — знакомый братьев Шерифа и Саида Куаши, которые 7 января того же года расстреляли редакцию Charlie Hebdo из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда, убив 12 человек. Все трое были ликвидированы французскими силовиками 9 января.