Во Франции и Бельгии проведена серия задержаний подозреваемых в терроризме

Французский и бельгийские спецслужбы провели совместную операцию, в результате которой были задержаны 10 человек. Они подозреваются в пособничестве Амеди Кулибали, напавшему на супермаркет кошерных продуктов в Париже в январе 2015 года. Об этом сообщает BFMTV.

Как полагают следователи, задержанные стали посредниками между исполнителем теракта и поставщиками оружия.

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По данным телеканала, в начале этой недели был арестован некий Клод Эрман, который еще летом 2014 года купил у словацкой фирмы два автомата Калашникова и четыре пистолета TT. Именно это оружие было позже обнаружено на месте нападения.

13 апреля прошлого года сообщалось, что испанские и французские полицейские в ходе совместного рейда в городе Малага задержали Антуана Денива, который также подозревался в продаже оружия Кулибали. У Денива были деловые отношения с выходцами из Сербии, которые, вероятно, занимались контрабандой вооружений.

9 января 2015 года 32-летний Амеди Кулибали захватил магазин кошерных продуктов у Венсенских ворот, убив четырех покупателей и захватив в заложники еще 15. Террорист был убит в ходе штурма магазина спецназом.