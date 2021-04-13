Недовольные карикатурами на пророка Мухаммеда парализовали Пакистан

Тысячи человек заблокировали основные дороги и железнодорожные пути в Пакистане, а также и начали столкновения с полицией на улицах из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие начали блокировать въезды и выезды из всех крупных городов страны после ареста Саада Ризви, лидера крайне правого исламистского движения «Техрик-и-Лабаик Пакистан». Они атаковали сотрудников полиции, а также повредили транспортные средства, сообщил правительственный чиновник Навид Заман. При этом массовое перекрытие дорог парализовало бизнес в крупных городах страны.

Материалы по теме Кризис веры Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир Республика наносит ответный удар Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны

Заман указал, что исламисты отказались расходиться, пока их лидера не отпустят. «Мы вышли на улицы, потому что государство не соблюдает договоренности», — заявил один из активистов Эджаз Ашрафи. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Ризви был арестован за подстрекательство к беспорядкам 12 апреля. Он призывал последователей выйти на митинги по всей стране из-за того, что власти Пакистана откладывают решение о высылке посла Франции.

«Техрик-и-Лабаик Пакистан» приобрела известность, публично осуждая неуважительное отношение к исламу и борясь с богохульством. В ноябре 2020 года движение организовало массовые протесты в стране из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда в сатирической газете «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo). Прекратить акции властям удалось после подписания договоренности о бойкоте французских продуктов. Тогда же организация потребовала разорвать экономические отношения с Францией.

Публикации о пророке в «Шарли Эбдо» не в первый раз провоцируют возмущение исламистов. 7 января 2015 года боевики совершили вооруженное нападение на редакцию журнала, в результате которого погибло 12 человек. Через пять лет, 16 октября 2020 года, учитель французской средней школы Самюэль Пати был жестоко убит выходцем из Чечни за показ этих же карикатур детям во время урока. Для последователей ислама любые изображения пророка Мухаммеда неприемлемы.