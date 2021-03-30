Угроза «Исламского государства» нависла над новыми странами

Угроза влияния «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) нависла над новыми странами за пределами Сирии и Ирака. Речь идет о государствах Африки, заявил исполняющий обязанности координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри. Об этом сообщает Reuters/

Поводом для выступления Годфри стала атака террористов в городе Пальма в Мозамбике: на данный момент они контролируют город.

«Такие атаки — ясный показатель того, что ИГ продолжает искать способы распространить свою пагубную деятельность на новые фронты», — заявил представитель Госдепа.

Он добавил, что после поражения в 2019 году ИГ больше уделяет внимания развитию своих международных сетей и ячеек. Также он обнародовал информацию о гражданине США, которого удалось вызволить из местности, находящейся под ударом террористов. Известно, что в городе под контролем злоумышленников остается по меньшей мере несколько десятков иностранцев.

29 марта стало известно, что город Пальма уже более 5 дней находится под контролем группы исламистов, ранее присягнувшей «Исламскому государству». Известно о десятках погибших и жестоких казнях мирного населения, более 35 тысяч местных жителей бежали в окрестные населенные пункты и в джунгли. Армия пытается вернуть контроль над городом, в 10 километрах от которого расположены коммерческие объекты Франции общей стоимостью в 60 миллиардов долларов.